Frische Sounds: das Mitternachtsbüffet von PLESS

In der heutigen Sendung hört sich Luca einige Songs vom neuen Album „Midnight Buffet“ von PLESS an und erklärt, mit welchen Themen und Ideen sich das Album auseinandersetzt und welche Inspiration da rein geflossen ist. Im Rest der Sendung empfiehlt Luca zwei Indie-Games mit Wizordum und Felvidek, Spass für alle Retrofreunde, und eine Ladung an frischen Synth(Wave)-Sounds von Ultra Sunn, Revenge Body, Night Sins, Filmmaker, Caspro Stilz, Vector Seven und Droid Glow.