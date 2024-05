NUBIYAN TWIST: «FIND YOUR FLAME»

Nubiyan Twist, die neunköpfige Powerformation aus Leeds, ist mit dem vierten Studioalbum «Find You Flame» derzeit auf Tour. Erschienen Anfang Mai, bietet das Album einen wunderbaren Mix aus Afrobeat, Hip-Hop, Jazz und Funk. Namhafte Featurings konnten Bandleader und Produzent Tom Excell und Fronsängerin Aziza Jaye gewinnen. So lässt etwa der legendäre Nile Rodgers seine Bassgitarre erklingen. Wie bereits vor zwei Wochen wird Supernova erneut zwei Tracks dieses «Albums des Monats» abspielen. Weitere Neuheiten kommen diesmal von der australischen Sängerin und Multiinstrumentalistin Audrey Powne, vom britischen Jazz-Funk-Quartett Resolution 88, vom Bassist und Produzent Shay Hazan aus Tel Aviv und vom finnischen Pianisten Olli Ahvenlahti. Auch Musik aus der Schweiz ist vertreten: Wir hören ins neue Album «Small Vibrations From The Previous Day» des preisgekrönten Jazzgitarristen Louis Matute hinein. Ausserdem haben wir für Feinschmecker, die auf Latin und Bossa Nova stehen, noch einen fantastischen neuen Track des brasilianischen Saxophonisten und Flötisten Vinícius Mendes in der Pipeline. Radio einschalten und geniessen!