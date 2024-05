Reflekt deckt Missstände bei Polizeipraxis auf

Eine neue Recherche vom gemeinnützigen Recherche-Team Reflekt zeigt Mängel in der Polizeipraxis im Umgang mit Hass im Internet auf. Auf insgesamt 34 Polizeistationen in der Deutschschweiz haben die Hilfsreporter:innen von Reflekt versucht rassistische, queerfeindliche und antisemitische Hasskommentare aus dem Internet anzuzeigen. Das Ergebnis: In weniger als der Hälfte der Fälle hat die Polizei die Anzeige entgegengenommen, obwohl es sich beim Artikel 261bis Strafgesetzbuch um ein Offizialdelikt handelt und die Polizei verpflichtet ist, zu ermitteln.

Hier hat Reflekt Grafiken, Texte und das Video „Kein Freund und Helfer“ veröffentlicht, das die Rechercheergebnisse zusammenfasst.

Im Beitrag erzählt Anina Ritscher von der Recherche: