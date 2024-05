«How the f*** did we get here» – Auawirleben 2024

How did we get here?

Eine gute Frage in diesen schwierigen Zeiten.

In einer Welt, in der wir von Kriegen umgeben sind. In der die Klimakrise akut ist. Oder wir den nächsten Rechtsruck einer Regierung erleben.

Man könnte meinen: Auawirleben.

Das gleichnamige Festival für zeitgenössisches Theater beginnt heute. Und trägt den Titel „How did we get here?“

Wie wir da hineingeraten sind und in was eigentlich, das wollte Dennis Schwabenland von Festivalleiterin Nicolette Kretz wissen.

Das Festival auawirleben beginnt heute mit dem Stück „“. Das Stück handelt von zwei Theatermachern, von denen einer wegen des Gesetzes nicht reisen darf. Warum Menschen reisen dürfen und andere nicht, erfährt man ab 19 Uhr in der Dampfzentrale Bern.