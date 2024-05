In der Sendung vom 23.05 erwartet Dich zwei Stunden Moderation von Anita. Ein kunterbunter Mix aus Musik, welche Stéph zusammen gestellt hat. Dazu nehmen wir Dich mit in die Zytglogge Buchhandlung. In Gewinnspiel wartet ein 20 CHF Gutschein, aus der Ässbar, auf Dich.

In der zweiten Stunde haben wir Mira zu Besuch im Studio. Sie wird uns Einblicke in Ihr Leben mit der Diagnose MS geben. Mira stellt sich den Fragen von Paula. Zum Abschluss gibt es dann noch die besten Ausgehtipps, präsentiert von Amèle.