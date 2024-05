Chaotic Karachi: Expression for Sanity

Norient Timezones, Sonntag 19. Mai 2024, 17:00-18:00 Uhr

Karachi sei wie Byrani – Lecker aber ungesund: so beschreibt der Rapper und Satiriker Ali Gul Pir, die Millionenstadt, in der er aufgewachsen ist. In dieser Folge TIMEZONES nimmt uns Ali Gul Pir an die Hand und stellt uns die pakistanische Stadt Karachi vor.

Seine Kolleg*innen erzählen davon, wie wichtig Kollaborationen mit internationalen und lokalen Künstler*innen sind, weshalb die Zugänge zur kommerziellen Musikproduktion nicht für alle gleich zugänglich, aber zentral sind. Und, sie erzählen von ihren Träumen, Hoffnungen und Schwierigkeiten in dieser Millionenstadt am arabischen Meer.

Die TIMEZONES-Podcast-Serie, wurde von Norient und dem Goethe-Institut mitinitiiert und mitproduziert. Folge der TIMEZONES-Podcast Serie auf Spotify.

Ganze Sendung anhören (Mixcloud)

Gespielte Songs:

Sound the Alarm – Ali Gul Pir ft. Aaron English

Gareb Ka Bar – Babar Mangi

Khwaab (Beyond the Realms) – Sarah Waqar

Azaad – Sounds of Kolachi

Gumaan – Young Stunners, Talja Anjum, Talhah Yunus

Tera Jism Meri Marzi – Ali Gul Pir, Eva B

Playlist:

