Gelbes Gruseln: Giallo Filme und Giallo Soundtracks

Die aktuelle Sendung dreht sich um das Thema Giallo. Die Myster-Horror-Thriller aus Italien, die in den 60er und 70er Jahren gedreht wurden und noch heute einen starken Einfluss auf die Filmindustrie haben. Filme wie Suspiria, Profondo Rosso, Blood and Black Lace oder All the Colours of the Dark von Dario Argento, Lucio Fulci, Mario Bava und Sergio Martino gelten noch heute als Meisterwerke und zeugen von einer kreativen Epoche des italienischen Films. Bei Bölz No Eis interessieren uns natürlich die Soundtracks und in den zwei Stunden der Sendung präsentiert Luca einige seiner Lieblinge aus diesem Bereich und spielt für euch Musik von Goblin, Ennio Morricone, Piero Umiliani und Fabio Frizzi. Tauch ein in die surreal farbene und oft nicht logisch konsequente Welt der Giallo Filme