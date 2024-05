Le Corn’Rock Festival nous tisse les louanges de son affiche 100% rock’n’roll qui invite à se trémousser les 24 et 25 mai à Cornaux (NE). Valérie Surchat, responsable communication, et Mike Fahrni, programmateur, sont au micro avec une playlist qui mêle Elmer Food Beat, Bad Situation, Silver Dust et autres folles et fous du genre. Ouvrez grand les oreilles sur Radio RaBe!

Playlist

19:03 Elmer Food Beat – Daniela (version Courte)

19:11 Bad Situation – On My Own

19:23 Sick n‘ beautiful – Sick to the Bone

19:31 Silver Dust – The Age of Decadence

19:36 Seriously Serious – You Make Me Feel so Right

19:53 patSKAts – Du Hast Den Farbfilm Vergessen

19:58 I BLISS I – Hurry Up