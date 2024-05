Festivalsommer 2024

Wir sind bereit für den Sommer 2024!

Gemeinsam starten wir die erste Etappe der «Tour de Festivalsommer». Mit unserem Besenwagen sind wir auch in diesem Jahr an den schönsten Orten rund um Bern anzutreffen.

Erstes Zwischenziel ist die allseits beliebte Kilbi, serviert werden nur die besten Underground Perlen aus der ganzen Welt. Eine Woche später treffen wir uns am Säbeli Bum zu unseren RaBe favourites Alwa Alibi und Fischermätteli Hood Gäng.

Für die Ausdauerndsten unter euch findet zeitglich das B-Sides statt. Aisha Devi und Oklou belohnen euch auf dem Sonnenberg für die Anstrengungen der Bergfahrt.

Die Mitte der ersten Etappe markiert das Schmittner Open Air. Feiert mit uns zur Musik von Kt Gorique und Valentino Vivace.

Den SprinterInnen unter euch empfehlen wir einen Abstecher ans Stäcketöri. Irié, Traktorkestar + Echo vom Eierstock und mehr erwartet dich hier.

Wir nähern uns der Ziellinie mit der Live Übertragunge vom Abyss Festival zu hartem und düsterem.

In der Lorraine am Anyone can play guitar findet mit The Attycs, Hendricks the Hatmaker und The Wise Fools die letzte Übertragung im Juni statt.

Staubt euer Rennrad ab und radelt mit uns durch die Städte, Täler und über Hügel.

Wir freuen uns auf einen wunderbaren Start in diesen Festivalsommer mit euch. Für alle, die einen Platten haben, übertragen wir das beste aus der Region wie immer live mit unserem mobilen Studio.

Bad Bonn Kilbi 31.5. – 1.6.

Location: Düdingen

Highlights: Crème Solaire, DJ Fett, Laure Betris

Säbeli Bum (Gratis) 12.6. – 15.6. (Live Übertragung)

Location: Brünnen-Park

Highlights: Alwa Alib, Fischermätteli Hood Gäng

B-Sides 13.6. – 15.6.

Location: Sonnenberg, Kriens

Highlights: Aisha Devi, Oklou, Elin btb 50g Vanessa

Festi’neuch 13.6. – 16.6.

Location: Neuchâtel

Highlights: KOKOKO!, Roshâni, Sirens Of Lesbos

Schmittner Open Air 20.6. – 22.6. (Live Übertragung)

Location: Schmitten (FR)

Highlights: Kt Gorique, Valentino Vivace, IKAN HYU

Stäcketöri 21.6. – 23.6.

Location: Zäziwil

Highlights: Irié, Traktorkestar + Echo vom Eierstock,

Abyss Festival 27.6. – 29.6. (Live Übertragung)

Location: Hauteville, Le Ruz (FR)

Highlights: Suffocation, E-L-R, Glaascats

Anyone can play guitar (Kollekte) 29.6. (Live Übertragung)

Location: Lorraine-Park

Highlights: The Attycs, Hendricks the Hatmaker, The Wise Fools