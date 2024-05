«Wir unterwerfen uns nicht den künstlerischen Normen und Werten»

„Sei du ich“, so heisst das neue Stück der inklusiven Theatergruppe Muni am Bärg. Muni am Bärg ist ein Projekt der Volkshochschule plus. Seit über 35 Jahren macht sie Angebote für Menschen mit einer geistigen Behinderung im Kanton Bern.

Jetzt bringt die Gruppe „Muni am Bärg“ ihr neues Stück „Sei Du Ich – We love inklusion“ auf die Bühne.

Und der Titel ist Programm. Die Theatergruppe denkt Inklusion umgekehrt. Aus der Perspektive derer, die sich sonst an das bestehende System anpassen müssen.

Vor 10 Jahren hat die Schweiz eine UN-Konvention unterschrieben. Darin steht, dass Menschen mit Behinderung nicht diskriminiert und gleichgestellt werden sollen. „In unserer Gesellschaft soll das Zusammenleben so gestaltet sein, dass alle unterschiedlichen Voraussetzungen, Bedürfnisse und Identitäten ihren Platz haben“, so beschreibt es die Theatergruppe Muni am Bärg.

Und sie fragen sich, wie das aussehen kann, wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt.

Dennis Schwabenland hat Brigitte Zbinden und Jeanette Kunz getroffen, zwei Schauspielerinnen von Muni am Bärg. Auch Sibylle Heiniger, die Regisseurin und Gründerin von Muni am Berg, war bei uns im Studio.

Das Stück „Sei Du ich“ feiert diesen Samstag im „Prozess – Kultur & Bar“ Premiere. Tickets gibt es nur noch an der Abendkasse. Für die Vorstellungen am nächsten und übernächsten Wochenende gibt es aber noch Tickets. Alle Infos auf vhsplus.ch/muniamberg