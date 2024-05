Die Baracke und die Villa von nebenan

Das Saisonnierstatut regelte ab 1931 den Aufenthalt von ausländischen Arbeiter:innen in der Schweiz. Es diente dazu, in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs immer genügend Arbeitskräfte zu haben. Im Falle einer Wirtschaftskrise konnte man diese Menschen dann kurzerhand ausschaffen, denn der Aufenthalt war an einen gültigen Arbeitsvertrag gebunden.

Pro Jahr durften die Saisonniers für 9 Monate arbeiten, danach mussten sie die Schweiz für 3 Monate verlassen. Da es ihnen nicht erlaubt war, Kinder und Ehepartner:innen in die Schweiz zu holen, riss das Saisonnierstatut Familien auseinander und trieb sie in die Illegalität. Ihre Wohn- und Arbeitsbedingungen waren äusserst prekär und führten nicht selten zum Verlust der Gesundheit, in manchen Fällen zum Tod.

Abgeschafft wurde das Saisonnierstatut im Jahr 2002 mit dem Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union.

Am vergangenen Samstag fand auf dem Bührer-Areal in Biel eine Ausstellung statt, die die Lebensrealitäten der Saisonniers thematisiert. Zu sehen waren Fotos von Lucas Dubuis und ein Film von Alvaro Bizarri aus dem Jahr 1974. Beide, der Fotograf und der Filmemacher, machten die Aufnahmen ohne Erlaubnis, aber mit der Absicht, die Lebensbedingungen der Saisonniers festzuhalten. Am vergangenen Samstag waren sie in derselben Baracke ausgestellt, in der sie aufgenommen wurden und in der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Saisonniers lebten. Der Verein TESORO will nun in dieser Baracke einen Ort der Erinnerung schaffen.

RaBe hat schon einige Male über die Baracke und über das Thema des Saisonnierstatuts berichtet. Im Januar war Florian Eitel, Historiker und Kurator des Neuen Museums Biel, bei Subkutan zu Gast.

Das Lied ist in seiner vollständigen Länge im Subkutan Talk zu hören.

Das RaBe-Info hatte im vergangenen Sommer über die Ausstellung „Wir, die Saisonniers… 1931-2022" die im neuen Museum Biel stattfand, berichtet. Auch dabei ging es bereits um die Baracke auf dem Bührer Areal. Wenige Tage später wurde sie durch die Besetzung für die Öffentlichkeit zugänglich.

Ein Jahr davor organisierte die Gewerkschaft UNIA anlässlich des 20. Jahrestags der Abschaffung des Saisonnierstatuts eine Aktion vor dem Bundeshaus. Sie übergab dem Parlament eine Petition mit der Forderung «Saisonnierstatut – niemals wieder!», und machte darauf aufmerksam, dass auch heute noch viele Arbeitskräfte in der Schweiz einen sehr prekären Aufenthaltsstatus haben, welchen sie im Falle von persönlichen oder finanziellen Schwierigkeiten zu verlieren drohen.

