Ein Gesprächsthema, zwei Generationen, vier Talks – live gesendet vom Schlossgutplatz Münsingen. Die ökumenische Jugendarbeit echo und der Verein 65+ organisieren im Mai/Juni 2024 vier Generationentalks, die live auf Radio Bern «RaBe» ausgestrahlt werden.

Der Generationentalk «Zrügg id Zuekunft» soll den generationenübergreifenden Dialog ermöglichen: Vier Radiosendungen werden in generationendurchmischten Teams geplant, redaktionelle Beiträge produziert und im blaugelben Bauwagen auf dem Schlossgutplatz Münsingen live moderiert.

Interessierte können den Radiomachenden dank des offen gestalteten Bauwagens zusehen und dank der Live-Übertragung die Sendung in Echtzeit verfolgen. Sitzgelegenheiten und ein kleines kulinarisches Angebot laden auch Passantinnen und Passanten zum Verweilen ein.

Sendetermine:

– Mittwoch, 5. Juni 2024 17 bis 18 Uhr.

– Mittwoch, 12. Juni 2024 17 bis 18 Uhr.

– Samstag, 15. Juni 2024* 17 bis 18 Uhr.

*Sendungstermin findet im Rahmen des Begegnungsfestes statt.

ausgestrahlte Sendungen – hier hören:

– Mittwoch, 29. Mai 2024 17 bis 18 Uhr

Hörtipp

Passend zum Thema Generationen empfehlen wir den Podcast „Boomer, Millenials, Gen Z – Was die Generationen trennt und eint“ des Südwestrundfunks (SWR).

Seit Jahrzehnten labeln Gesellschaften Alterskohorten in bestimmte „Generationen“, die vermeintlich Erfahrungen und Verhalten miteinander teilen. Doch was ist dran an diesen Zuschreibungen? Was nützen uns diese Schubladen und wann spalten sie?