Aufklärung für das neo-irrationale Zeitalter

(Foto von Heike Steinweg)

Am diesjährigen Queerlesen, den literarischen Lesungen mit queerer Literatur, stellt Angela Steidele ihr Buch Aufklärung – ein Roman vor. Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin ist Expertin für Biographien, sie hat einige Biographien über frauenliebende Frauen im 18. Jahrhundert geschrieben. Angela Steidele ist auch eine Kennerin der Musik J.S. Bachs, dessen Kompositionstechniken sich in der Struktur des Romans wiederspiegeln. Im Gespräch mit Joseba Zbinden erzählt Angela Steidele, was das alles nun mit einer Aufklärung in unserer Zeit zu tun hat, im neo-irrationalen Zeitalter, wie sie sagt.

Angela Steidele liest am Sonntag, 28. Juli, um 11 Uhr im Tellenhaus in Ernen. Die Lesung wird live übertragen auf Radio RaBe.

Hier gibt’s mehr Infos zum Queerlesen und dem Festival Musikdorf Ernen.

Gespielte Musikstücke: Contrapunctus I aus der Kunst der Fuge von J.S. Bach – interpretiert von der Netherlands Bach Society (Youtube)