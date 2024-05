Flinta Music only!

Morgen gibt es bei uns ausschliesslich Rapperinnen zu Hören, als Höhepunkte in der Sendung hörst du noch je ein Interview mit Ele A & Débikatesse, welche Fabio in vergangener Zeit geführt hat. Zudem ganz viel Musik dieser beiden Künstlerinnen. Beide Künstlerinnen haben vor kurzem eine EP released. Ele A’s EP „Acqua“ wurde am 07.05 veröffentlicht, Débikatesse’s EP „Von Schafen und Wölfen“ erschien am 15.03.

Dazu gibt es noch eine kleine Einschätzung über die schweizerische Rapszene, von der CH-Rap Expertin und SRF Virus Moderatorin, Mira Weingart.

Tune in jeden Freitag von 20-22:00 <3