Unser Redaktor Samuel Schwegler ist im Gefängnis. Dort trifft er den Direktor des Regionalgefängnisses Thun, Ulrich Kräuchi, um mit ihm über seine „Hotelgäste“ zu sprechen. Wie es Jugendlichen ergeht, die es mit dem Gesetz nicht so genau nehmen, erörtert Helen Alt mit Andrea Zimmermann der Leiterin Sozialpädagogik der Jugendabteilung im Regionalgefängnis Thun. Viele von uns sind in irgendeiner Form gefangen, aber nicht alle landen hinter Gittern. Einige landen im Studio, so wie Anita Hettich und Evelyne Béguin. Sie führen durch die Sendung und diskutieren über Gefangenschaft in Freiheit am Beispiel des Glimmstängels und der Wespentaille.

Mal ehrlich Herr Kräuchi, Mittagessen schon um 10.45h?

Wäre das Regionalgefängnis Thun ein Hotel, wäre der Gefängnisdirektor zufrieden. Aktuell sind alle Betten belegt. Das sorgt allerdings für Herausforderungen im Alltag. Warum man im Gefängnis um 10:45 Mittagessen bekommt und dabei nicht am eigenen Handy seiner Familie ein Videoanruf machen kann, bespricht Samuel Schwegler mit Ulrich Kräuchi. Für einmal nicht aus dem Studio dafür aus dem Regionalgefängnis Thun.

Foto von Matthew Ansley auf Unsplash

Was, wenn Jugendliche stehlen, erpressen oder gewalttätig werden?

Man liest, sieht oder hört es immer wieder in den Nachrichten: Jugendliche, die stehlen, Sachbeschädigung begehen oder gewalttätig werden. Kein neues Phänomen, im Gegenteil: Seit 2015 ist die Anzahl von Jugendstrafurteilen konstant gestiegen, erst 2022 ist die Zahl zum ersten Mal wieder leicht gesunken.

Aber egal, wer die Tat begangen hat: Ein Diebstahl bleibt ein Diebstahl, eine Gewalttat eine Gewalttat. In unserer Gesellschaft sind wir uns einig, dass Straftaten geahndet und Täter*innen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Schon seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, wie gerechte Strafen auszusehen haben – mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Doch zumindest eine Erkenntnis hat sich dabei vielerorts durchsetzen können: dass es nicht zielführend ist, Kinder und Jugendliche in gleicher Weise und in gleichem Masse zu bestrafen wie Erwachsene. Aber warum? Und wie geht man mit straffälligen Jugendlichen um? Unsere Moderatorin Helen Alt hat diese Fragen der Leiterin Sozialpädagogik des Regionalgefängnisses Thun, Andrea Zimmermann, gestellt.