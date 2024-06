Que(e)rBeet im Mai 2024

In der Sendung vom 26. Mai 2024 informierten Alessandra Widmer und Roman Heggli wiederum über Aktuelles aus den Dachorganisationen LOS und Pink Cross; Henry Hohmann berichtete im ‘Blickpunkt trans‘ über Themen, die ihn zurzeit bewegen; Simone Bauer beantwortete Fragen zum neuen queeren Reiseführer ‘Pride on Tour‘; Vertreter*innen aus Zürich, Basel/Liestal und Bern diskutierten über das Thema Pride allgemein und stellten das Programm der Events in ihren Städten vor. Ausserdem beantwortete Dr. Gay eine neue Frage von Zuhörer*innen.

Weitere Informationen sowie zusätzliches Bonusmaterial auf der Website www.queerupradio.ch.

Die komplette Sendung zum Nachhören: