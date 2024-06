In seinem neuen Programm „Posthum war ich besser“ stellt der Autor und Komiker Matto Kämpf die makabre Frage, ob man besser ist, wenn man schon tot ist.

Mit Mitte 50 blickt Kämpf auf sein Leben zurück und hat in der Kleinkunstbühne „La Capella“ eine Reihe von Retrospektiven gestartet.

In seinem letzten Rückblick begann er bei seiner Geburt und erreichte nur seine Konfirmation. Jetzt setzt er an diesem Punkt an und reflektiert weiter über seine Jugend in Thun und Bern.