Miles Davis: Cellar Door Sessions – DO 13.Juni 2024

Miles Davis: The Cellar Door Sessions 1970

Crisscross Jazz 209 – kreuz und verquer

DO 13.Juni 2024, 23:00-24:00

Die wenig bekannten ersten unedierten Live-Aufnahmen der «Miles Davis Band» – aufgenommen vom 16.-19.Dezember 1970 im Club «Cellar Door» in Washington DC. Miles tat es den Rock- und Popbands gleich und liess sich live aufnehmen – zusammen mit Gary Bartz, dem überschäumenden Keith Jarrett, Michael Henderson, Jack deJohnette und Airto Moreira. Sechs der zehn Sets sind 2005 in einer dokumentierten CD-Kassette erschienen. Die Live-Aufnahmetechnik und die neuen Live-Elektronik steckten noch in Kinderschuhen, aber die rauhe Funk-Qualität und Power der ziemlich abstrakten Improvisationen sind mitreissend. Die Fans gewöhnten sich nur langsam an den neuen Miles, aber wie Adam Holtzman im Covertext bemerkt, hätte der Electric-Jazz vielleicht eine andere Richtung genommen, wäre diese Musik nicht erst 35 Jahre später publiziert worden.

