ADHS – eine Diagnose für den Einzelfall

Über ADHS reden ohne Klischees zu bedienen, über Herausforderungen und Leidensdruck reden ohne zu patalogisieren. Das ist der Versuch in dieser Sendung Subkutan.

Selbstdiagnose ich komme

Social Media ist bekanntlich immer dort, wo du verstanden werden willst, friends brauchst, nicht alleine sein willst. Auch wenn es darum geht, mit den eigenen Ecken und Kanten anerkannt zu werden. ADHS Selbstdiagnose- Helfer*innen sind fleissig am Start. Unsere Redaktorin Anne Estermann klickt sich einmal quer durch und analysiert, warum diese so erfolgreich sind.

Kostenlose Beratung im Kanton Bern gibt es u.a. bei elpos

ADHS professionell diagnostiziert

Um eine ADHS Abklärung zu machen, gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Der psychologische Psychotherapeut Thomas Barth erläutert im Beitrag mit Kayra Pamuk wie er vorgeht um eine ADSH Diagnose zu machen.

Neurodiversität ohne Kategorien

Das Konzept Neurodiversität vertritt die Haltung, dass es eine natürliche Vielfalt an Funktionsweisen des Gehirns gibt. Wenn ein Mensch eine andere Wahrnehmung hat und deshalb Informationen anders verarbeitet sollte er deshalb nicht pauschal als „gestört“ oder „defizitär“ bezeichnet werden. Oft haben Menschen mit ADHS grosse Begabungen, entdecken und entwickeln diese Fähigkeiten aber nur eingeschränkt, weil sie in den gegebenen Gesellschaftsstrukturen überfordert sind. Thomas van der Stad gibt im Gespräch mit Daniel Bieri Einblicke in der Arbeit des Vereins Mora. Ein gemeinnütziger Verein, der Personen mit unterschiedlichen neurologischen Dispositionen einen Raum zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung bietet und sie zurück in die Gesellschaft begleitet. / Hier ein wissenschaftlicher Vortrag zu Neurodiversität.

Der Filmtip aus dem Lichtspiel: The reason i jump

Songs