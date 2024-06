«Damit werden Eritreer*innen ungleich Behandelt»

Seit beinahe 20 Jahren flüchten regelmässig Menschen aus Eritrea in die Schweiz. Sie flüchten vor dem Repressiven Regime Afewerkis. Aber nicht alle haben hier eine Chance auf Asyl.

Wer aus Eritrea in Schweiz geflüchtet ist und von den Schweizer Asylbehörden abgewiesen wurde, führt ein Leben in der Schwebe. Denn eigentlich müssten diese Menschen zurück, was für sie unmöglich ist. Medienberichte erzählen von Fällen, in denen Zurückgekehrt verhaftet und gefoltert wurden.

Ausschaffen kann die Schweiz abgewiesene Asylsuchende aus Eritrea auch nicht, weil die Regierung in Eritrea zwangsweise Rückführungen nicht akzeptiert.

Anfang Woche hat der Nationalrat nun eine Motion angenommen, wonach abgewiesene Asylsuchende aus Eritrea in einen Drittstaat ausgeschafft werden sollen. Der Bundesrat wird beauftragt ein entsprechendes Transitabkommen mit einem Drittstaat auszuhandeln.

Der eritreische Medienbund hat diese Motion bereits im Voraus kritisiert. die Motion verstosse gegen das Gleichheitsgebot in der Verfassung, so die Stellungnahme. Wir haben mit Million Hadish vom eritreischen Medienbund über diese und weitere Vorstösse im Parlament gesprochen.