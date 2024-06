Filmkids zu Gast

Am 13.06 begleiten dich bei Botz Anita & Stéph durch die Sendung. Fabio war zusammen mit der Fischermätteli Hood Gang an einem Konzert, wie die Stimmung vor Ort war & was er dort erlebt hat, hörst du seinem Beitrag. Wie immer haben wir ein Gewinnspiel für dich bereit – zu gewinnen gibt es einen Gutschein der Ässbar.

Zu Gast im Studio wird Sira von den Film Kids sein, im Interview welches Paula führt wirst du einen Einblick von Film Kids bekommen. Wie immer haben wir noch die angesagtesten Ausgehtipps bereit!