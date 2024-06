Momente mit Starkoch Silvio Germann

«Ist das ein Scherz oder bin ich Koch des Jahres» fragte sich kürzlich der 34jährige Luzerner Silvio Germann. Er wurde von Gault Millau zum Koch des Jahres 2024 gekürt.

Was bedeutet dieser «Moment» in seinem Leben für ihn ganz persönlich und für sein Restaurant «Mammetsberg» am Bodensee? Christian hat ihn besucht und erfahren, wie sich Gäste auf eine ganz besondere Art von ihm verwöhnen lassen dürfen. Und wer alles in seinem Leben dazu beigetragen hat, dass er zum Starkoch wurde.

Weiter tauchen wir ein ins Theaterstück «Aller Anfang» von Menschen mit einer Suchterkrankung der Klinik Südhang. Und wir sprechen mit Felix Klingenbeck, Pfarrleiter der katholischen Pfarrei Münsingen über seine beliebten «30-Sekunden-Predigten»