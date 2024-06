Komponist*innen im Dialog mit Haydn

Den Auftakt zum Festival Musikdorf Ernen macht das Trio Gaspard in der Reihe Kammermusik kompakt. In nur einem Wochenende, von Freitag, 28. – Sonntag 30. Juni, spielen sie sieben Konzerte. Das Programm stellt Klaviertrios von Joseph Haydn in den Dialog mit Auftragskompositionen von Sally Beamish, Patricia Kopatchinskaja und Helena Winkelman, lässt die Musik der Geschwister Mendelssohn einem zeitgenössischen Werk von Charlotte Bray (2014) begegnen und erzählt auch in den weiteren fünf Konzerten Geschichten durch ein sorgfältig ausgewähltes Programm.

Das Trio Gaspard spielt vom Freitag, 28. Juni bis Sonntag 30. Juni sieben Konzerte in der Kirche in Ernen. Weitere Infos dazu beim Festival Musikdorf Ernen.

Gespielte Musikstücke: