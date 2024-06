Music or Weapon: Four Monologues from Ukraine

Norient Timezones, Sonntag 16. Juni 2024, 17:00-18:00 Uhr

In dieser Folge kommen vier ukrainische Künstler*innen zu Wort. Diese TIMEZONES-Episode wurde im Sommer 2022 aufgenommen, wenige Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Aussagen sind offene Monologe über Musik, Würde und das Leben in den dunkelsten Zeiten. Die vier Künstler*innen erzählen über ihre Gefühle für die Zukunft, sie sprechen über die Freiheit und die Angst sowie den Einfluss dieses Krieges auf ihr Leben und die Musik. Was ist mit ihrer Kunst geschehen und wie sehen sie die Rolle der*s Künstlers*in im Krieg?

Die TIMEZONES-Podcast-Serie, wurde von Norient und dem Goethe-Institut mitinitiiert und mitproduziert. Folge der TIMEZONES-Podcast Serie auf Spotify.

Gespielte Songs:

Tripping Hell – Burning Woman

First Stage – Gamardah Fungus

TNT MOLFAR – Ujit Notfoun

