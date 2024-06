Zum Nachhören: Das Cortázar-Gespräch

Die Sendung vom 05.04.2024 über die TELO-Kultur in Buenos Aires "TELOS" Der Begriff wird als Verdrehung der Silben des Wortes "Hotel" gebildet so, wie es oft im Lunfardo (einer in der Unterwelt Buenos Aires entstandenen und auch im Tango verwendeten Sprache) der Fall ist. Damit gemeint werden die sogenannten Stundenhotels, von denen es in Buenos Aires hunderte und für alle möglichen Budgets gibt und zum festen Bestandteil der Beziehungs- und Liebeskultur der EinwohnerInnen gehört. Ein ... >