Sendung vom 18. Juni 2024

Heute beschäftigen wir uns mit der Stadtberner Wohnbaupolitik. Diese ist traditionsgemäss eines der Hauptthemen der RGM-Parteien. Nun will sich auch die FDP Stadt Bern mit einer Wohnbauinitiative in die Debatte einbringen. Wir fragen nach, was sich die FDP von dieser Initiative verspricht.

Und wir sprechen über Biodiversität. Um diese steht es nämlich schlecht in Europa. Gestern hat die EU das sogenannte Renaturierungsgesetz beschlossen, um gegen den Verlust der Biodiversität vorzugehen. Damit droht die Schweiz nun endgültig abgehängt zu werden, was den Biodiversiätsverlust angeht.