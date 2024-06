Komplett andere Meinung, voll im Gespräch

Was haben die Themen Gendern, Waffenlieferungen und Impfungen gemeinsam? Genau – sie polarisieren. Um genau das geht es in unserer heutigen Sendung Subkutan. Stimmt es eigentlich, dass unsere Gesellschaft immer gespaltener wird? Wie misst man emotionale Polarisierung? Und was hat das ganze Thema mit der Demokratie zu tun? Diese und weitere Fragen stellt May Kulowatz im Talk Politökonom Ivo Scherrer vom Think+DoTank ProFuturis. Er ist unteranderem Leiter des Projekts «Lasst uns reden», welches Menschen mit verschiedenen Meinungen zueinander bringt. Ob und wie das funktioniert, hört ihr gleich.

