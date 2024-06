La Rauracienne

Dès le 23 juin et durant trois mois, le Jura a rendez-vous avec son histoire. Pour fêter les 50 ans du plébiscite jurassien, de nombreuses expositions et autres activités ont été mises sur pied pour faire découvrir les particularités du plus jeune canton suisse. Avec passion et humour, Marie-José Portmann, présidente de Jura 24, survole avec nous le programme des festivités et partage sa playlist très jurassienne de Baby Volcano à Sims.