Sendung vom 20. Juni 2024

Die Abgaben für Radio und Fernsehen werden bis im Jahr 2029 schrittweise gesenkt, für Privathaushalte auf 300 Franken pro Jahr. Gestern hat der Bundesrat die definitive Verordnung vorgestellt. Mediengewerkschaften schlagen nun Alarm. Später in dieser Sendung: Geheimtreffen und Hasstiraden gegen queere Menschen: Die Jung SVP zeigt wenig Bemühen, sich gegen Rechtsextreme abzugrenzen. Die junge GLP sistiert darum jegliche Zusammenarbeit mit der jungen SVP. Wie reagieren andere Jungparteien darauf? Und schliesslich noch ein Beitrag aus der Kultur: Da chönnt ja jede cho – so heisst das neue Freilichttheater des Theater Gurten in diesem Jahr: Eine Realsatire über Einbürgerung und Integration.