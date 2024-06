Vielseitige Gästin Sally zu Besuch

Durch die heutige Sendung führen Paula und Amèle. Zu Gast im Liveinterview wird Sally sein, eine vielseitige Berner Künstlerin. Sally legt auf und widmet sich unter anderem auch leidenschaftlich Kostümen. Zur Schule ging Sally ganz in der Nähe der RaBe Studios, sie ist also eine echte Lokalheldin. Im Ratepiel von heute gibt es einen Gutschein von „Palette“ zu gewinnen, dem Berner Unverpacktladen gleich beim Münster. Ein wenig entführt in die Welt der Kinofilme werdet ihr von Anita. Sie stellt Euch in ihrem Beitrag den Film „Wir können auch anders“ vor und klar doch gibt es auch heute im Botz3000 Ausgehtipps fürs Wochenende.