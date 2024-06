RaBe-Info: Sendung vom 21. Juni 2024

Im heutigen RaBe-Info geht es um eine Verurteilung am Berner Regionalgericht. Dieses hat einen Klimaaktivisten im Zusammenhang mit der Bundesplatzbesetzung der Klimabewegung schuldig gesprochen. Der Richter anerkannte, dass die Ziele des Verurteilten legitim seien, die Mittel aber nicht. Der Angeklagte hat sich wegen Hinderung einer Amtshandlung schuldig gemacht. Eine tiefere Auseinandersetzung mit der Dringlichkeit der Klimakrise suchte man im Urteil vergebens.

Und ausserdem:

Nächsten Sonntag würde Vincent O. Carter 100-jährig. Der in Kansas City geborene Autor lebte ab 1953 in Bern. Seine Erfahrungen als einer der ersten Schwarzen in der Stadt Bern und Teil der damaligen Berner Künstler*innen-Szene hielt er im «Bernbuch» fest, dessen deutsche Übersetzung vor drei Jahren erschienen ist. Im letzten Jahr brachte Bühnen Bern das Bernbuch auf die Theaterbühne. Zu seinem 100. Geburtstag ist nun mit «Amerigo Jones» die zweite deutsche Übersetzung eines Romans von Carter erschienen. Ausserdem wird sein Nachlass dem Literaturarchiv übergeben. Liselotte Haas war 22 Jahre lang bis zu seinem Tod die Lebenspartnerin und Vertraute von Vincent O. Carter. Die heute 90-jährige hat noch immer eine Menge über den Autoren und ihre gemeinsame Zeit zu erzählen.