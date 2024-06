KURZE VORSCHAU AUF MONTREUX

In der heutigen Ausgabe von Weekend Soul werden wir eine kurze musikalische Vorschau auf das 58. Montreux Jazz Festival machen, das am 5. Juli 2024 beginnt. Ausserdem spielen wir jede Menge News ab: Wir haben neue Songs unter anderem von Acantha Lang, Ezra Collective, Jimetta Rose, Kelli Sae, Lalah Hathaway, Resolution 88 oder Thee Sacred Soul. Unser Album-Highlight kommt dieses Mal aus Leeds: die neunköpfige Formation Nubiyan Twist aus Leeds hat bei Strut Records Anfang Mai ihr viertes Studioalbum «Find Your Flame» veröffentlicht. Schliesslich bieten wir auch Rare Groove aus den Endsiebzigern. Wir hören uns einen Track aus dem einflussreichen Album «Your Love Is My Desire» der Chicagoer Band Eramus Hall an; schliesslich spielen wir einen noch unveröffentlichten Track aus dem Jahr 1979, der aus der Zusammenarbeit von Bossa Nova-Meister Marcos Valle mit Soul-Legende Leon Ware entstand.