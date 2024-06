Sendung vom 24. Juni 2024

Im heutigen Info sprechen wir über Studen. Die Gemeinde im Berner Seeland sorgte jüngst für mediale Aufmerksamkeit, nachdem sie eine Ausgangssperre für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren eingeführt hatte. Weshalb hat sie das getan? Und woher kommt die Kritik? Darüber sprechen wir im ersten Teil der Sendung.

Und weil die Sendung letzten Freitag wegen technischen Problemen etwas kürzer ausfiel, holen wir den Radioblog nach. Unsere Kolumnistin Mirjam Zürcher fragt sich darin, was TINFA-Personen anstellen müssten, um mal so viel Aufmerksamkeit zu erhalten, wie männliche Fussballer an der EM.