Sendung vom 25. Juni 2024

Wie schon in den Vorjahren rechnet die Stadtregierung auch für nächstes Jahr mit deinem Defizit. Während der Gemeinderat rekordhohe aber notwendige Investitionen dafür verantwortlich macht, kritisieren bürgerliche Parteien die Budgetplanung der Stadtregierung. Später in der Sendung sprechen wir mit Sasha Lvov, er ist Kunstschaffender aus St. Petersburg und lebt in Bern. Morgen Abend präsentiert er im Kunstraum Dreiviertel seinen Audiofilm «In the Womb of a Civil Women», eine Auseinandersetzung mit der postsowjetischen Kultur.