Gitarrenriffs, grooviger Gesang, Energie & Rock

Für all dies steht die Band „The Wise Fools“. Seit ihrem Debutalbum „Out Of Control“ macht das Quartett nicht nur die heimischen Bühnen unsicher und im April bescherten sie uns dann mit Album Nr. 2 namens „The World Is a Freakshow“; eine weise Beobachtung angesichts der Weltlage. Und auch hier überzeugen sie mit ihren musikalischen Stärken.



Welche diese sind und was ihre nächsten Schritte sind, erfahrt ihr Live von der Band von 20 bis 21 Uhr live bei uns im Deep Dive auf Radio RaBe.

www.thewisefools.ch



Jede*r von uns hat dieses eine Lied, dieses eine Album, dass uns die Türen zu einem ganz neuen Genre geöffnet hat.

Die vier Jungs von Billy Talent waren vielleicht nicht so kreativ in der Benennung ihrer ersten drei Alben. Trotzdem hat diese Trilogie nicht nur altbackene Rocker, sondern eine ganze Generation geprägt. Der krönende Abschluss von Klassikern wie „Red Flag“, „Try Honesty“ und „Fallen Leaves“ gibt nun Billy Talent III. Das drutte Studioalbum der Band donnert munter weiter und feiert dieses Jahr sein 15. Jubiläum. Ein Grund zum Feiern, Nostalgieren und vor allem: Radio einschalten!