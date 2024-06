Ob echt oder falsch, wer weiss das schon immer so genau. Deshalb bitte um Himmels Willen nicht den Sendern wechseln sondern unsere falsche Sendung nachhören!

Blaton suhlt sich für einmal in Plagiaten. Ralph Natter klärt für uns worauf unbedenklich Schweizer Franken gedruckt werden dürfen und ab wann das Kopieren eines Fünzigers strafbar wird. Helen Alt taucht im „Mal ehrlich mit der Leiterin der Geschäftsstelle STOP PIRACY Eveline Capol in die Welt der gefälschten Waren ab und erfährt in welchen Bereichen selbst Profis Mühe haben echt und gefälscht auseinander zu halten.

Im Studio reden Evelyne Béguin und Samuel Schwegler über falsche Hasen und einen gefälschten Kaufvertrag, der in Frankreich im 18. Jahrhundert eine Staatsaffäre auslöste und Königin Marie-Antoinette arg in Bedrängnis brachte.

Falsche Fünfziger

Ungefähr 2 Millionen Schweizerfranken Falschgeld stellt die Bundespolizei jedes Jahr sicher. Meistens im Zusammenhang mit grösseren Betrugsdelikten. Ob es schon strafbar sein kann für eine Themenparty Geld zu kopieren, erfahren wir von Patrick Jean, dem Mediensprecher der Bundespolizei fedpol. Und er verrät uns, welche seltsamen Noten in der Schweiz schon im Umlauf waren.

Mal Ehrlich: Super-Fakes, Fake-Fluencer und gefälschte Autobremsen?!

„Wenn man wüsste, was in gefälschten Kosmetika drin ist, würde man sich das niemals freiwillig ins Gesicht schmieren!“, sagt Eveline Capol, Leiterin der Geschäftsstelle STOP PIRACY, der Schweizer Plattform gegen Fälschung und Piraterie, die dem Institut für geistiges Eigentum angehängt ist. Eveline Capol ist heute Gast in unserem Mal Ehrlich und spricht mit Helen Alt darüber, warum dass Fälschungen sogar lebensgefährlich sein können und was man auf keinen Fall machen sollte, wenn man eine Fälschung gekauft hat.

