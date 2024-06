Sendung vom 28. Juni

Die Städte Bern und Biel bewerben sich gemeinsam für die Durchführung des Eurovsion Song Contestst (ESC) 2025. Seit Nemo im Mai den ESC gewonnen hat, steht fest, dass die nächste Ausgabe in der Schweiz stattfinden wird. Biel ist die Heimatstadt Nemos, für eine Veranstaltung dieser Grössenordnung alleine aber zu klein, daher die gemeinsame Bewerbung. Der Anlass soll in der neuen Festhalle in Bern sein. Stadtpräsident Alec von Graffenried spricht im Interview über die Bewerbung.

Die Alternative für Deutschland (AfD) tagt morgen in der deutschen Stadt Essen. In ganz Deutschland sind Protestaktionen geplant. Letzte Woche hat sich ein Bündnis gebildet, das ein Verbot der AfD anstrebt. Im Interview hören wir, was ein solches Verbot bringen soll.