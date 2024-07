20 Jahre Gschächnütschlimmers

In diesem Jahr feiern wir zwei Jahrzehnte Gschächnütschlimmers, die Rap-Radio Sendung die seit Anfang 2004 jeden Freitagabend live zwischen 20:00 und 22:00 Uhr auf Radio Rabe zu hören ist. Gschächnütschlimmers hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem festen Bestandteil der Schweizer-Rap-Kultur und Szene entwickelt und gilt mittlerweile als die älteste Rap-Sendung die in der Schweiz noch im Radio zu hören ist.

Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, senden wir am 5.7.2024 20 Stunden live aus dem Studio am Randweg 21 und nehmen unsere Hörer*innen mit auf eine Reise durch die vergangenen 20 Jahre Schweizer Rap-Musik. Diese Zeitreise soll nicht nur die Entwicklung der Rap-Musik in der Schweiz widerspiegeln, sondern auch die Erlebnisse, Anekdoten, thematische Schwerpunkte, Specials und die prägenden Hip-Hop-Momente der Gschächnütschlimmers-Moderator*innen und Sendungsgäste über all die Jahre zeigen. Wir schauen pro Sendungsstunde jeweils zurück auf ein einzelnes Sendungsjahr. Zusammen mit ehemaligen Sendungsmacher*innen, Künstler*innen und Radio Rabe-Menschen beleuchten wir die künstlerische Evolution von Schweizer Rap-Protagonist*innen und diskutieren über wegweisende Hip-Hop Geschehnisse des jeweiligen Sendungsjahr. Wir nehmen euch mit auf eine Reise, die Gschächnütschlimmers zu dem machten, was es heute ist.