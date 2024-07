Sendung vom 01. Juli 2024

Hitzeinseln, Tropennächte, Sommerozon: Die Klimakrise erreicht Bern. Wie passt sich die Stadt an die Klimaerhitzung an? Das untersuchen wir diese Woche und besuchen als erstes den Schlosshaldefriedhof, wo uns eine Umweltwissenschaftlerin das Schwammstadtprinzip erklärt. Vom Regenwassermanagement zum Geldmanagement: Die EU passt sich an die Digitalisierung des Geldmarktes an. Die Devise lautet: Digitaler Euro statt Paypall.