Sommer Festival, Fette Riffs, grossartige Liveatmosphäre, am 02.Juli *20uhr* bringt Abbazappa on Air, grossartige Songs aus der legendären Tina Turner Rock’n’Soul, Show, Live Nice and Rough, aufgenommen 1982 im Londoner Hammersmith Apollo Konzert Location. Merci fürs mithören online rabe.ch oder dab+

269 Sendung 02.Juli 2024 *20Uhr*

Gespielte Lieder: Tina Turner LIVE NICE AND ROUGH 1982

01 Tina Turner – I Want To Take You Higher Live 2000

02 Tina Turner – Kill His Wife (Foolish Behaviour) (Live) 1982

03 Tina Turner – Tonight Is The Night (Live) 1982

04 Tina Turner – Honky Tonk Women (Live) 1982

05 Tina Turner – Crazy In The Night (Live) 1982

06 Tina Turner – River Deep, Mountain High (Live) 1982

07 Tina Turner – Nutbush City Limits (Live) 1982

08 Tina Turner – Givin’ It Up For Your Love (Live) 1982

09 Tina Turner – Jumping Jack Flash (Live) 1982

10 Tina Turner – It’s Only Rock’n Roll (Live) 1982

11 Tina Turner – Acid Queen Live 1982

12 Tina Turner – Proud Mary (Live) & Music Keeps Me Dancin’ (Live) 1982

13 Tina Turner – Hollywood Nights (Live) 1982