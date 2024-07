Sendung vom 02. Juli 2024

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen in Frankreich: Viele Kandidat:innen haben sich für die Stichwahl vom kommenden Sonntag bereits zurückgezogen, um die Mehrheit des Rassemblement Nationals zu verhindern. Eine Einschätzung des Journalisten Bernhard Schmid in Paris. Vor dem Sturm ist nach dem Sturm in der Klimakrise: Wie geht die Stadt Bern mit drohenden Hochwassern wegen Starkregen um? Antoworten auf diese Frage im zweitel Teil unserer Serie zu Klimaanpassungen in der Stadt, heute mit einer Reportage über ein Wirbelfallschacht-Bauwerk.