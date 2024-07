In Israel leben über eine Millionen ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden, das entspricht rund 14 Prozent der Bevölkerung. Vom Militärdienst sind sie befreit. Doch letzte Woche hat das oberste Gericht entschieden, dass Ultraorthodoxe in Zukunft auch ins Militär müssen. Was bedeutet dieser Entscheid? Darüber haben wir mit Jenny Hestermann gesprochen, sie ist Historikerin und Israelexpertin.