Musikgewordenes Leben

Charles-Valentin Alkan hatte die Idee, vier Lebensalter eines Menschen (20er-, 30er-, 40er- und 50er-Jahren) in einer «Grande Sonate» zu vertonen. Daraus entstand eines der bemerkenswertesten und anspruchsvollsten Stücke der Klavierliteratur. In dieser Sendung spricht Jonathan Inniger mit der deutschen Pianistin Schaghajegh Nosrati, die das monumentale Werk am 10. Juli im Musikdorf Ernen spielen wird.

Sendung zum Klavierrezital 3 mit Schaghajegh Nosrati vom 10. Juli 2024

Bild: Schaghajegh Nosrati (Irène Zandel)