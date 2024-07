Care Arbeit – Väter als Teil der Lösung für eine gleichbereichtigte Aufteilung

Trotz Wunsch nach gleichberechtigter Aufteilung von Care-Arbeit, fallen viele heterosexuelle Familien in der Schweiz zurück in traditionelle Rollenbilder. Weshalb ist das so? Und wie können die Männer ihren Teil der Lösung hin zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft beitragen? Was hat das mit Väterbilder und Mental Load zu tun? Und welche strukturellen Veränderungen sind nötig, um in einer Kleinfamilie die Care-Arbeit gleichberechtigter zu verteilen?

Diese Fragen thematisieren wir im Talk mit Thomas Neumeyer. Er engagiert sich bei männer.ch , dem Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen, leitet das Projekt Niudad und ist Vater von einem 5-jährigen Sohn.