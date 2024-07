Vivaldi’s Vier Jahreszeiten goes Jazz

Die Jazzkonzerte von Charl du Plessis und seinem Charl du Plessis-Trio gehören zum festen Bestandteil des Sommers in Ernen. Dieses Jahr feiert der südafrikanische Pianist sein 25. Jubliäum am Festival Musikdorf Ernen. Zum diesjährigen Festivalmotto „Feuer und Flamme“ hat Charl du Plessis die Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi für das Konzert mit seinem Jazztrio ausgewählt.

Was ihm daran gefällt und wie er Vivaldi im Programm mit Jazzstandards kombiniert, erzählt Charl du Plessis im Interview mit Joseba Zbinden.

Charl du Plessis spielt in der Kirche St. Georg in Ernen am:

Samstag 20. Juli um 20 Uhr, mit dem Charl du Plessis Trio und der Sopranistin Rachel Harnisch

Sonntag 21. Juli um 18 Uhr, mit dem Charl du Plessis Trio

Montag 29. Juli um 20 Uhr, Solorezital

Weitere Infos zu den Konzerten und zum Festival findest du unter musikdorf.ch

In dieser Sendung gespielte Musikstücke:

George Gershwin – „Summertime“, interpretiert von Charl du Plessis

Mike Batt – „A Winter’s Tale“

Antonio Vivaldi – „La Primavera“: 1. und 2. Satz, aus: Le quattro stagioni, Concerto No. 1 in E-Dur, RV 269 , interpretiert vom Charl du Plessis Trio und arrangiert von Charl du Plessis

Sendung vom 9. Juli 2024 zum nachhören: