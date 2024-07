Samstag,13.7.24 – Neue CD des Monats Juli bei Supernova

Eine Remix-CD als CD des Monats!?

Warum nicht, wenn sie gut ist. Und sie ist gut!!!

NICOLA CONTE & JOAQUIN „JOE“ CLAUSSELL: „Umoja- Sacred Rhythm Music & Cosmic Arts Remixes“, Ende Juni bei Far Out Recordings erschienen, hat alles, was es braucht für ein tolles Hörerlebnis: gute, jazzige Originalsongs aus dem gleichnamigen Album von Nicola Conte des letzten Jahres sowie extrem groovigen, energetischen Rhythmus für den Dancefloor.

Der Mix aus italienischem Spiritualjazz und New Yorker Electronica funktioniert perfekt!

Und wie üblich gibt’s bei Supernova natürlich wieder jede Menge Neuigkeiten aus Jazz, Funk, World, Soul oder Latin zu hören!

Tune in – es lohnt sich!!!