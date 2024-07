Graduation

Zum letzten mal Botz3000 vor der Sommerpause! Das bedeutet für die Praktikant:innen Paula, Anita, Fabio und Amèle zum letzten Mal Botz und danach Aufbruch ins Neuland. Wir haben im Orakel erfahren wie es um die Zukunft der vier Praktis steht. In dieser Abschiedsendung haben wir ausserdem alle Highlights, die grössten Lacher und Technikpannen des letzten Jahres präsentiert; Paula hat uns mitgenommen auf eine Zeitreise durch ihr Botz3000 Praktikum. Auch Anita hat ihre Erlebnisse zu einem Beitrag vetrtont. Stéph unsere cheffe hat auch eine ganz eigene Sicht auf die Praktis und all die Tops und Flops die ihr als Ausbildnerin ins Ohr stachen. Und schliesslich – was wäre Botz ohne euch? Auch unsere lieben Zuhörer:innen wurden natürlich nicht verschont: Amèle hat sich durchs Archiv gewühlt und ein Best of Zuhöreer:innen gemacht. Ausserdem gabs in unserem Gewinnspiel einen Gutschein der Ässabar zu gewinnen.

Die ganze Sendung zum Nachhören: