KEINE Sommerpause – es gibt noch Einiges zu tun

FANCY AND THE BOYS, Power-Trio aus Thun, spielen griffigen 70’s-Rock, gemischt mit Elementen aus Stoner, Grunge und Punk. Dabei verbreiten sie eine dringliche Botschaft, welcher nicht genug Gehör verschafft werden kann: „Don`t let them rule the world – let`s get the power back!“

Ihre neue Platte BORN INTO A FORTUNE stellt die Band heute ab 20h persönlich im DEEP DIVE auf Radio RaBe vor. Checkt das schmutzig-tolle Video zum Titelsong BORN INTO A FORTUNE

Ab 21h lauschen wir der neuen Deluxe-Ausgabe von „Some Of It Was True“ (2023) von THE MENZINGERS. Die beliebte Punk-Band aus Philadelphia hat kürzlich die erweiterte Sonderausgabe ihres von der Kritik gelobten siebten Albums veröffentlicht:

„Kann diese Band überhaupt irgendetwas falsch machen? Seit Jahren hauen THE MENZINGERS Hit nach Hit raus, Ohrwurm folgt auf Ohrwurm und mit jedem Album ist eine weitere Steigerung spürbar.“ (OX/FUZE #102)

https://themenzingers.bandcamp.com/album/some-of-it-was-true-deluxe

Tune in!

www.rabe.ch