Georg Friedrich Händel erzählt in seiner Kantate «Tra le fiamme» die Geschichte von Ikarus, der zu nah an die Sonne flog und daraufhin in den Tod stürzte. Die Kantate aus dem Sommer 1707 besticht durch ihre wunderschönen Melodien und kraftvollen Klangbilder.

Sendung zum Barockkonzert 2 «In furore» vom 17. Juli 2024, 20 Uhr

Bild: Die Sopranistin Carine Tinney