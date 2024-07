Sommer Festival, fette Riffs, grossartige Liveatmosphäre on Air, am 16. Juli *20uhr* bringt Abbazappa, die legendäre Britische Rock Band Queen, am 24 Dezember 1975 rockten Freddie, Brain, Roger und John Live im Londoner Hammersmith Apollo, und wer das grossartiges Konzert Highligh verpasst hat, gibts auch als doppel Live Album A Night at the Odeon. Merci fürs mithören online rabe.ch oder dab+

270 Sendung 16 Juli 2024 *20 Uhr*

Gespielte Lieder Londoner Hammersmith Apollo Live 1975

01 Queen – We Will Rock You Rock Live 1981

02 Queen – Now I’m Here Live 1975

03 Queen – Ogre Battle Live 1975

04 Queen – White Queen (As It Began) Live 1975

05 Queen – Bohemian Rhapsody Live 1975

06 Queen – Killer Queen – The March of the Black Queen – Bring Back That Leroy Brown Live 1975

07 Queen – Brighton Rock – Guitar Solo Live 1975

08 Queen – Son and Daughter Live 1975

09 Queen – Keep Yourself Alive Live 1975

10 Queen – Liar – God Save The Queen Live 1975

11 Queen – Jailhouse Rock Medley Live 1975